Advertisement

لبنان

شبكة لترويج المخدرات تنشط في مناطق عدة.. هكذا أوقفتها قوى الأمن

Lebanon 24
05-04-2023 | 03:47
A-
A+
Doc-P-1054086-638162886256427299.jpg
Doc-P-1054086-638162886256427299.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

ضمن إطار مكافحة تجارة وترويج المخدّرات، التي تُشكّل آفّة مدمّرة للأجيال، ومن خلال متابعة استمرت لنحو شهرين، توافرت معلومات لدى سرية الضّاحية في وحدة الدّرك الإقليمي، عن سيارة نوع "شنغهان" لون أبيض تتجوّل بشكل يومي في مختلف مناطق الضاحية الجنوبية، ويقوم سائقها بتسليم المخدّرات إلى مروجين على الطرقات.
Advertisement

بتاريخ 31-3-2023، شوهِدَت السّيّارة المشبوهة من قِبل إحدى دوريّات مفرزة طوارئ الضّاحية، فتمّ رصدها وملاحقتها وضبطها وتوقيف سائقها، وتبيّن أنّه يُدعى: ح. ط. (من مواليد عام 1982، لبناني).

بالتحقيق معه، اعترف باستلامه كميّات من أنواع مختلفة من المخدّرات تُستحضر من البقاع، يوميّاً، على متن سيارة "ڤان" إلى محلّة المشرّفية.

بتاريخ 1-4-2023، نفّذت فصيلة حارة حريك بمؤازرة دورية من مفرزة الطوارئ في سريّة الضّاحية، كمينًا محكمًا في محلّة المشرّفية، حيث ضبطت سيّارة الڤان، وهي من نوع "سانغ يونغ"، وأوقفت سائقها وابنه، وهما: ح. ي. (من مواليد عام 1969، لبناني) وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدّرات. ع. ي. (من مواليد عام 1994، لبناني) صادر بحقّه خلاصة حكم عن محكمة جنايات البقاع بجرم سرقة وتقضي بسجنه عشر سنوات مع أشغال شاقة مؤقتة.

بالتحقيق معهما، اعترفا باستلام المخدّرات من بلدة بريتال البقاعية وتسليمها يومياً إلى الموقوف الأوّل (ح. ط.) الذي بدوره يقوم بتوزيعها على المروجَين: ع. ج. (من مواليد عام 1978، لبناني) ع. ع. (من مواليد عام 1979، لبناني)

بنتيجة المتابعة وبعد استدراجهما إلى محلّة حيّ السّلم، كمنت لهما قوّة من فصيلتَيْ حارة حريك والمريجة ومفرزة طوارئ الضّاحية، ولدى محاولة توقيفهما أقدم (ع. ج.) المذكور على إطلاق النّار من مسدسٍ حربي باتّجاه القوّة التي ردّت بالمثل، وتمكّنت من توقيفهما وضبط المسدّس وكميّة من المخدّرات.

اعترف الموقوفون الخمسة أنّهم يشكّلون شبكة متكاملة لترويج المخدّرات في مختلف مناطق الضّاحية الجنوبيّة.

تمّ ضبط حوالي 750 ظرفاً، يحتوي كلٌّ منها على مادّة الهيرويين، إضافةً إلى ضبط كميّة من حشيشة الكيف ومبالغ مالية وأجهزة خلوية.

أحيل الموقوفون والمضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:15 | 2023-04-06
01:00 | 2023-04-06
00:35 | 2023-04-06
00:29 | 2023-04-06
23:32 | 2023-04-05
23:24 | 2023-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website