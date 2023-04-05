بيان هام من "المالية" بشأن الرواتب... ماذا جاء فيه؟

Advertisement

افادت وزارة المالية في بيان،"مجددا بانها سددت كامل رواتب الشهر الحالي على سعر صرف صيرفة ٦٠ الف ليرة. ويشمل ذلك رواتب القضاة والعسكريين وموظفي الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة، لا سيما اوجيرو وكهرباء لبنان والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة وغيرهم، اضافة الى معاشات المتقاعدين من القطاع العام.وتنفي الوزارة اي تمييز يين موظفي القطاع العام ، وان سعر ٦٠ الف ليرة تم اعتماده للرواتب والمعاشات دون اي استثناء.