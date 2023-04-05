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لبنان
المرتضى ترأس اجتماع مجلس ادارة المركز الدولي لحقوق الانسان CISH في باريس
Lebanon 24
05-04-2023
|
04:27
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تميّز اجتماع مجلس ادارة المركز الدولي لعلوم الانسان اليونيسكو بيبلوس cish لهذا العام بسابقة فريدة، إذ جرى عقده للمرة الاولى منذ تأسيسه في العاصمة الفرنسية باريس وفي رحاب المقر الرئيسي لمنظّمة اليونيسكو، على ما اعلن المكتب الاعلامي لوزير الثقافة في بيان.
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وقد عقد الاجتماع برئاسة الوزير القاضي محمد وسام المرتضى واعضاء مجلس الادارة كافة وهم من اوروبا وآسيا واميركا الجنوبية مع رعاية مميّزة من مديرة المنظمة السيدة اودري ازولي مُمَثّلةً بالسيدة أنجلا ميلو مديرة الإدماج الاجتماعي والشباب في قطاع العلوم الانسانية والاجتماعية وحضور سفيرة اليونيسكو السيدة سحر بعاصيري فضلاً عن مشاركة السيدة غابرييلا راموس المديرة المساعدة للعلوم الانسانية والاجتماعية في الاونيسكو. وقد تمّ خلال الاجتماع عرض الموازنة واقرارها وبحث التماهي القائم بين نشاطات المركز واستراتيجيته كما جرى البحث في نتائج التقرير التقييمي للمركز من قبل فريق متخصص عيّنته اليونيسكو اوصى بالإبقاء على المركز لدوره الرائد في لبنان والمنطقة.
والجدير بالذكر ان المدير الحالي للمركز هو اللبنانية الدكتورة دارينا صليبا ابي شديد التي قدّمت خلال الجلسة عرضاً للإنجازات والمحاضرات والمنشورات والمؤتمرات التي حقّقها المركز خلال الفترة الماضية. وقد اثنى جميع الحاضرين على هذه النجاحات واقروا بنود جدول الاعمال بما فيها مسألة على تجديد العقد بين الدولة اللبنانية ومنظمة اليونيسكو والمركز الدولي لعلوم الانسان.
وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى ادار الاجتماع وابدى ملاحظات دقيقة على التقييم وآلياته واثنى على دور ال CISH المواكب عن كثب من قبل الوزارة وادارته المتميّزة، وقال: "المركز استطاع لا فقط الصمود في ظروف قاهرة واستثنائية بل ان هذه الظروف لم تمنعه من تحقيق انجازات بكل ما للكلمة من معنى".
كما تقدّم بتوصية لترفيع المركز الى الفئة الاولى تقديراً لانجازاته ووعدت اليونيسكو بالعمل الحثيث لتحقيق هذه التوصية بعد انقضاء حوالي ربع قرن على تصنيفه في الفئة الثانية.
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