افرام: خلوة استثنائيّة وعميقة ومهمّة في توقيتها

غرّد رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام كاتباً:" خلوة إستثنائيّة وعميقة جدّاً دعانا إليها غبطة البطريرك بشارة الراعي، وهي مهمّة جدّاً في توقيتها. أنا أؤمن أنّ الروح تسبق الأفكار والأفكار تسبق العمل. فلا بداية حقيقيّة من دون العودة إلى الينابيع وقبل أن تلفحنا نسمات الروح".

Advertisement