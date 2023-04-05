جنوباً... هذا ما ضبطته "الريجي"

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اعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان انها "واصلت جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت كميات كبيرة من المصنوعات التبغية المهربة. بنتيجة عمليات دهم في محافظتي الجنوب والنبطية. لا سيما في قرى الصرفند والبابلية والدوير وعربصاليم .وسُطرَت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".