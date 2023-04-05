يشأن "الضمان"... هذا ما سيطلقه وزير العمل غداً

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يطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الموقع الالكتروني الرسمي التفاعلي للصندوق، الذي تم انجازه في اطار تنفيذ مشروع "تعزيز قدرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" المموّل من قبل الاتحاد الاوروبي باشراف ومتابعة وزارة التنمية الادارية، برعاية وحضور وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد الخميس في مقر الجمعية العربية للضمان الاجتماعي ، الطبقة التاسعة من مبنى نقابة المهندسين - بئر حسن.وسوف يتخلل هذا الحفل كلمات لكل من: المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي، رئيس مجلس الادارة غازي يحيى، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال نجلا رياشي وراعي الحفل الوزير بيرم.وفي نهاية الحفل، تقدّم مديرة مشروع الاتحاد الاوروبي في الصندوق لور وهبة، عرضاً تشرح من خلاله أهم الخدمات الالكترونية التي يتضمنها هذا الموقع.