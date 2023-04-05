Advertisement

لبنان

العلية يردّ على سؤالين مقدمين من عدوان...

Lebanon 24
05-04-2023 | 04:52
A-
A+
Doc-P-1054107-638162924795772212.jpg
Doc-P-1054107-638162924795772212.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية البيان التالي:

"صباح اليوم تقدم سعادة النائب جورج عدوان رئيس لجنة الإدارة والعدل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي،  بسؤالين إلى كل من رئيس هيئة الشراء العام ووزير الاتصالات بموضوع مزايدة تلزيم مرفق الخدمات البريدية، طالباً الجواب بالسرعة الممكنة.
Advertisement

توضيحا للحقائق، اعود وأؤكد أن هيئة الشراء العام استلمت الملف ظهر يوم الاثنين ٣ نيسان ٢٠٢٣ وأحالته إلى التدقيق عملاً بأحكام المادة ٧٦ من قانون الشراء العام، وأنها ستصدر، فور انجاز التدقيق، تقريراً مفصلاً معززا بالوقائع والنصوص القانونية ينتهي إلى خلاصات وتوصيات؛ وأن هذا التقرير سيبلغ إلى المراجع المحددة في المادة ٧٦ فقرة (٩) من قانون الشراء العام وهي: "رئاسة الجمهورية، مجلس النواب، رئاسة مجلس الوزراء، ديوان المحاسبة، والتفتيش المركزي"، كما سيتم نشره وفقاً للأصول على الموقع الالكتروني لهيئة الشراء العام لاطلاع العموم عملا بأحكام النص ذاته.

بانتظار انجاز التقرير نلتزم الصمت الإيجابي، وبعد صدوره نكون جاهزين للكلام البناء لمناقشة مضمونه، وفقاً لموجباتنا الوظيفية، مع أي جهة مختصة". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2023-04-06
01:15 | 2023-04-06
01:00 | 2023-04-06
00:35 | 2023-04-06
00:29 | 2023-04-06
23:32 | 2023-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website