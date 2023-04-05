ماذا فعل الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن "الجيش الإسرائيلي أضاف عدداً من البلوكات الإسمنتية المرتفعة في محيط الموقع العسكري في "العباد" مقابل بلدة ⁧‫حولا عند الحدود مع لبنان".

إلى ذلك، شوهدت دورية تابعت لقوات العدوّ الإسرائيليّ، قوامها "جيب" عسكريّ، تقوم بأعمال صيانة وتتفقد الشريط التقني عند الجهة المقابلة لمنتزهات الوزاني- قضاء مرجعيون.