محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في هذه المنطقة لمخالفة التسعيرة

نظمت مصلحة الاقتصاد في الجنوب محضري ضبط في حق اصحاب المولدات في بلدة البازورية بسبب مخالفتهم التسعيرة الرسمية للكيلواط الصادرة عن وزارة الطاقة.



كما جالت فرق المصلحة على محطات المحروقات في ديرقانون راس العين المنصوري شمع والناقورة، وعمدت خلالها إلى اجراء عملية كيل ورصرصة.

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