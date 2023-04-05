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لبنان

سرقة منزل في حاصبيا

Lebanon 24
05-04-2023 | 05:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المواطن ن.ب ادعى لدى مخفر حاصبيا ضدّ مجهول بالدخول الى منزله في محلة زمريا بواسطة الخلع والكسر، وسرقة مولد كهربائي ومعدات زراعية.

وقدرت قيمة المسروقات بحوالي 500 دولار، فيما باشرت القوى الامنية تحقيقاتها.
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