بيرم أقفل مكتبي استقدام عاملات

أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اليوم قرارا قضى باقفال مكتبين من مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية لارتكابهما مخالفات تتعلق بحقوق الانسان والقوانين المرعية الإجراء.

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في سياق آخر، استقبل وزير العمل في مكتبه، وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس.

كما استقبل وفدا من اتحاد نقابات عمال فلسطين وجرى البحث في الاوضاع داخل فلسطين المحتلة، واوضاع المخيمات في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.