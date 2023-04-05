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لبنان

بيرم أقفل مكتبي استقدام عاملات

Lebanon 24
05-04-2023 | 05:10
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أصدر وزير العمل  في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اليوم قرارا قضى باقفال مكتبين من مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية لارتكابهما مخالفات تتعلق بحقوق الانسان والقوانين المرعية الإجراء.
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في سياق آخر، استقبل وزير العمل في مكتبه، وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس. 
 
 
كما استقبل وفدا من اتحاد نقابات عمال فلسطين وجرى البحث في الاوضاع داخل فلسطين المحتلة، واوضاع المخيمات في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
 
 
وسلم الوفد الوزير بيرم دعوة لرعاية الاحتفال الذي يقيمه الاتحاد في الأول من أيار بمناسبة عيد العمال. (الوكالة الوطنية)
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