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لبنان

المساعدون القضائيون في قصر عدل صيدا يُعلنون الإضراب

Lebanon 24
05-04-2023 | 05:19
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أعلن المساعدون القضائيون في قصر عدل صيدا، التوقف عن العمل لمدة اسبوع اعتباراً من يوم الاثنين الواقع فيه 10 نيسان بسبب الأوضاع المعيشيّة.
 
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