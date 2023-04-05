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لبنان
لماذا لم تُشارك هذه النائبة في خلوة بيت عنيا؟
Lebanon 24
05-04-2023
|
05:48
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أعلنت النائبة بولا يعقوبيان للـ"أم تي في" أنها أبلغت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي سبب عدم مشاركتها في خلوة بيت عنيا بالقول "كيف نقول نجنا من الشرير والاشرار جميعهم مدعوون؟ ونحن بحاجة لمقاربة جامعة لحلّ الازمة الرئاسية".
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06/04/2023 08:39:18
06/04/2023 08:39:18
Lebanon 24
Lebanon 24
يعقوبيان
الراعي
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