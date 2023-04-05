لماذا لم تُشارك هذه النائبة في خلوة بيت عنيا؟

أعلنت النائبة بولا يعقوبيان للـ"أم تي في" أنها أبلغت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي سبب عدم مشاركتها في خلوة بيت عنيا بالقول "كيف نقول نجنا من الشرير والاشرار جميعهم مدعوون؟ ونحن بحاجة لمقاربة جامعة لحلّ الازمة الرئاسية".

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