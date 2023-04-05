وزير الدفاع: العدالة والمساواة للعسكريين في الخدمة والتقاعد

استقبل وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة اليوم ، وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس، وجرى عرضٌ للاوضاع العامة وآخر المستجدات.

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وبحسب مكتبه الاعلامي، تطرق وزير الدفاع أمام زواره الى "واقع القطاع العام وتقلص قيمة مداخيل العاملين فيه ووجوب معالجة هذا الخلل والحرص على مبدأ العدالة والمساواة بين الأسلاك المدنية والعسكرية كما بين من هم في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، وعدم إعتماد أي معايير تشكل التفافاً على حقوق هؤلاء المالية لا سيما في ظل انهيار القدرة الشرائية للعملة الوطنية". (الوكالة الوطنية)