اللواء خير استقبل سفير البرازيل.. وهذا ما تم بحثه

استقبل الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، سفير جمهورية الفدرالية البرازيلية طارقيستو كوستا، وذلك" تأكيداً للتعاون المستمر فيما بين الهيئة والسفارة البرازيلية في موضوع استمرار الدعم والمساعدات الانسانية التي تقدمها جمهورية البرازيل الى لبنان ، بعد نجاح هذا التعاون والآليات التنفيذية التي اعتمدتها الهيئة العليا في استقبال وتوزيع المساعدات السابقة لاسيّما هبة الأرز".

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وأشار مكتب اللواء خير الى أنه تم البحث في سبل تطوير هذا التعاون مستقبلاً من اجل استمرار برنامج المساعدات التي تم تقديمه من البرازيل الى لبنان. (الوكالة الوطنية)