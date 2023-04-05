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لبنان

وزير المالية رفع إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع مرسوم بنقل اعتماد إلى موازنة وزارة الداخلية

Lebanon 24
05-04-2023 | 07:02
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رفع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع مرسوم بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة للعام 2023 إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات – قوى الأمن الداخلي والسجون على أساس القاعدة الاثني عشرية بمبلغ قدره / 30.000.000.000/ ليرة لبنانية لتأمين دفع المستحقات التي ستترتب لمتعهدي تقديم المواد الغذائية والوجبات الجاهزة للسجناء.
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وكان سبق للوزير الخليل أن وافق الأسبوع الماضي على صرف سلفات طارئة مقدمة للغاية نفسها، بعدما تم استكمال شروطها وفق الأصول.
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