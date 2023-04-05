Advertisement

لبنان

حميه: هذا العمل سينعكس ايجاباً على الموظفين داخل المرفأ

Lebanon 24
05-04-2023 | 06:58
A-
A+
Doc-P-1054161-638163006693457917.png
Doc-P-1054161-638163006693457917.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه اجتماعا في الوزارة اليوم، مع رئيس الاتحاد العمالي بشارة الاسمر ورئيس نقابة مرفأ بيروت امين سر النقابة خليل زعيتر ورئيس الاتحاد القطاعي جورج حرب.
Advertisement

وتم خلال اللقاء البحث في وضع مرفأ بيروت ومتابعه الوزير حميه الحثيثة ودعمه لتفعيل عمله، وذلك من خلال السعي لتطوير العمل المرفئي المتميز القائم على مبدأ تأمين المتابعة الدائمة للعمل.
 
 
وفي هذا الإطار، أكد حميه أن "هذا العمل سينعكس ايجاباً على الموظفين داخل المرفأ".

وتمنى الوفد على الوزير الاستمرار بهذا الدعم والعمل على تأمين حقوق الموظفين ضمن عقد العمل الجماعي، وخصوصاً في ما يتعلق بالأجور والتقديمات الاجتماعية الملحة والضرورية في هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2023-04-06
01:15 | 2023-04-06
01:00 | 2023-04-06
00:35 | 2023-04-06
00:29 | 2023-04-06
23:32 | 2023-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website