حميه: هذا العمل سينعكس ايجاباً على الموظفين داخل المرفأ

عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه اجتماعا في الوزارة اليوم، مع رئيس الاتحاد العمالي بشارة الاسمر ورئيس نقابة مرفأ بيروت امين سر النقابة خليل زعيتر ورئيس الاتحاد القطاعي جورج حرب.

Advertisement



وتم خلال اللقاء البحث في وضع مرفأ بيروت ومتابعه الوزير حميه الحثيثة ودعمه لتفعيل عمله، وذلك من خلال السعي لتطوير العمل المرفئي المتميز القائم على مبدأ تأمين المتابعة الدائمة للعمل.

وفي هذا الإطار، أكد حميه أن "هذا العمل سينعكس ايجاباً على الموظفين داخل المرفأ".



وتمنى الوفد على الوزير الاستمرار بهذا الدعم والعمل على تأمين حقوق الموظفين ضمن عقد العمل الجماعي، وخصوصاً في ما يتعلق بالأجور والتقديمات الاجتماعية الملحة والضرورية في هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد". (الوكالة الوطنية)