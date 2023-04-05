من هم النواب الـ11 الذين تغيبوا عن حضور خلوة بيت عنيا - حريصا؟

بدعوة من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، عقدت في بيت عنيا - حريصا، خلوة للنواب المسيحيين بمشاركة 53 نائبا.

يمكن الاطلاع على تفاصيل الخلوة، من خلال الضغط هنا:

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أمّا النواب الذين تغيّبو عن الخلوة فهم كلّ من: سينتيا زرازير - ميشال معوض - بولا يعقوبيان - ملحم خلف - نجاة صليبا - أسعد درغام - الياس بو صعب - جهاد بقرادوني - سامر التوم - ميشال الدويهي - ميشال الياس المر.