ميقاتي عرض مع سفير مصر الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.. ماذا في نشاط السراي أيضاً؟

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير مصر ياسر علوي قبل ظهر اليوم في السرايا وعرض معه الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



نواب عكار

وإجتمع الرئيس ميقاتي بالنائبين سجيع عطية وجيمي جبور ووفد.

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وبعد اللقاء، صرح النائب جبور قائلا: التقينا الرئيس ميقاتي مع زملائي النواب ووفد من مزارعي البطاطا ورؤساء اتحادات البلديات والمهتمين بمسائل زراعة البطاطا في عكار، وناشدناه وقف الإذن الذي اعطي لدخول البطاطا المصرية بعد المهلة التي تنتهي في ٣١ آذار. فهناك مخالفة تمت للاتفاقية المعقودة مع مصر بإدخال شحنات من البطاطا بقيمة 6 آلاف طن بعد انتهاء المهلة، وهذه الشحنات دخلت في 3 نيسان في موسم البطاطا، ولذا فهناك انتاج عكاري سيمنى بخسارة كبيرة نتيجة المنافسة غير المشروعة لدخول البطاطا المصرية.

أضاف: ناشدنا دولة الرئيس الرجوع عن القرار وعن الموافقة الاستثنائية التي اعطاها. ونستغل هذه المناسبة لمناشدة وزير الزراعة بعدم السماح بإدخال البطاطا خارج مهلة الاتفاقية المعقودة مع مصر، فهناك قطاع انتاجي كبير وآلاف العائلات التي تقوم بزراعة البطاطا واذا منيت هذه العائلات بالخسارة نكون كمن يضرب قطاعا إنتاجية كبيرا.

وتابع: نناشد الرئيس نبيه بري، والرئيس ميقاتي ووزير الزراعة عباس الحاج حسن العودة عن قرارهم، هناك آلاف العائلات والأشخاص يرتبطون سنويا بهذا الموسم، لذلك هذا الأمر غير مقبول بتاتا، نحن نحترم الاتفاقيات المعقودة مع الدول العربية الجارة والصديقة ولكن في الوقت ذاته فالأولوية هي مصلحة مواطنينا ومزارعينا. من هنا، فإن مصلحة الدولة اللبناني هي الالتزام بالاتفاقية، ولن نكون مكسر عصا لأحد ولن نرمي موسمنا على الطرقات، ولن نذهب إلى خسارة مدوية، لذلك فهذه المناشدة هي للجميع قبل فوات الأوان.





اندية كرة القدم



واستقبل رئيس الحكومة، في حضور وزير الشباب والرياضة جورج كلاس وفدا من إتحاد واندية كرة القدم برئاسة رئيس الاتحاد هاشم حيدر.



وعرض رؤساء الاندية على رئيس الحكومة اقتراح ان يتم تأهيل واستثمار الملاعب الرياضية التابعة للمنشآت الرياضية والملاعب البلدية ، وتفعيل عملها واعادة النهوض بالدور الملقى على عاتقها كأندية اتحادية قادرة للمساعدة في عملية النهوض الرياضي و الوطني.



وقد تقرر، بناء لتوجيهات رئيس الحكومة، تشكيل لجنة مصغرة من الاتحاد لمتابعة سريعة للموضوع باشراف وزير الشباب والرياضة.



وتقرر عقد اجتماع اول للجنة يوم الثلاثاء في الحادي عشر من نيسان في وزارة الشباب والرياضة. واستقبل رئيس الحكومة، في حضور وزير الشباب والرياضة جورج كلاس وفدا من إتحاد واندية كرة القدم برئاسة رئيس الاتحاد هاشم حيدر.وعرض رؤساء الاندية على رئيس الحكومة اقتراح ان يتم تأهيل واستثمار الملاعب الرياضية التابعة للمنشآت الرياضية والملاعب البلدية ، وتفعيل عملها واعادة النهوض بالدور الملقى على عاتقها كأندية اتحادية قادرة للمساعدة في عملية النهوض الرياضي و الوطني.وقد تقرر، بناء لتوجيهات رئيس الحكومة، تشكيل لجنة مصغرة من الاتحاد لمتابعة سريعة للموضوع باشراف وزير الشباب والرياضة.وتقرر عقد اجتماع اول للجنة يوم الثلاثاء في الحادي عشر من نيسان في وزارة الشباب والرياضة.