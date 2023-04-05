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لبنان

شقير بحث مع سفير ساحل العاج في تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية

Lebanon 24
05-04-2023 | 07:40
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 استقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، سفير ساحل العاج كريستوف كواكو، وبحث معه في سبل تفعيل وتنمية التعاون الإقتصادي بين البلدين.
 
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بداية رحب شقير بالسفير كواكو، وأكد "عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، خصوصا مع وجود جالية لبنانية كبيرة تعلب دورا فاعلا في ساحل العاج".
 
كما شدد على "ضرورة العمل على تطوير وتنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية من ضمن رؤية واضحة ومجدية ترتكز بشكل أساسي على الجالية اللبنانية وعلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين"، مركزا في هذا الإطار على "أهمية زيادة التبادل التجاري، وتسهيل عملية إنسياب المنتجات الصناعية اللبنانية التي تتمتع بمواصفات وجودة عالية الى أسواق ساحل العاج".
 
من جهته، نوه السفير كواكو بإهتمام شقير بتطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين الصديقين، مؤكدا استعداد بلاده للقيام بكل ما يلزم في هذا الإطار.
 
 
وأشاد السفير بالجالية اللبنانية، وبديناميكية القطاع الخاص اللبناني والنجاحات التي يحققها في لبنان وفي مختلف دول العالم.
 
كذلك وجه دعوة الى شقير للمشاركة في معرض الدول الأفريقية المنتجة للكاكاو والقهوة الذي سيقام في أيلول المقبل في أبيدجان.
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