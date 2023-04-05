كم سيُصبح الحدّ الأدنى للأجور إذا أُقرّ المرسوم؟

قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إنّ "الحدّ الأدنى للأجور سيُصبح 9 ملايين ليرة إذا أقرّ المرسوم، ويصرّح عن كامل الأجر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والزيادة تدخل في صلب الراتب ليستفيد منها الموظّف في نهاية الخدمة".

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وأضاف الأسمر للـ"أم تي في": "ملفا موظفي "أوجيرو" والجامعة اللبنانية سيحضران على طاولة مجلس الوزراء".