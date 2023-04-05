إستنفار إسرائيلي بعد سماع صوت إنفجار ضخم... ماذا يجري على الحدود مع لبنان؟

أفادت "الجزيرة" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية، عن توجيه تعليمات لسكان الجليل الأعلى بالتزام الملاجىء عقب سماع انفجارات على الحدود مع لبنان.

إلى ذلك، قالت القناة "13 الإسرائيلية"، إنّه تمّ اعتراض مسيرة بعد الاشتباه باختراقها الحدود من جهة بلدة المطلة.

وأفادت "إذاعة الجيش الإسرائيلي" عن سماع دوي انفجار ضخم في سماء الجليل الأعلى.

كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنّه تمّ تفعيل منظومة القبة الحديدية عن طريق الخطأ.

بدوره، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "التحذير الذي تم تفعيله في الشمال بالقرب من ناحال شيون وكيبوتس شانير هو تحذير كاذب على ما يبدو"، مؤكدا أن "التفاصيل قيد المراجعة". (الجزيرة - روسيا اليوم)