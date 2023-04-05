"الخارجية" تدين اقتحام المسجد الاقصى: ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأقصى العبارات اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين والمتواجدين فيه.

وترى الوزارة أن استسهال المسؤولين الاسرائيليين استباحة الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين في فلسطين المحتلة والتمادي في الاعتداء على بيوتهم وممتلكاتهم واراضيهم، هو نتيجة لإفلات اسرائيل المتكرر من العقاب.

كما تدعو الوزارة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الجرائم التي ترتكبها والنتائج المترتبة عليها.