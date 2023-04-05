Advertisement

لبنان

"الخارجية" تدين اقتحام المسجد الاقصى: ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات

Lebanon 24
05-04-2023 | 08:25
A-
A+
Doc-P-1054183-638163052765573227.jpg
Doc-P-1054183-638163052765573227.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأقصى العبارات اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين والمتواجدين فيه.
وترى الوزارة أن استسهال المسؤولين الاسرائيليين استباحة الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين في فلسطين المحتلة والتمادي في الاعتداء على بيوتهم وممتلكاتهم واراضيهم، هو نتيجة لإفلات اسرائيل المتكرر من العقاب.
كما تدعو الوزارة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الجرائم التي ترتكبها والنتائج المترتبة عليها.
Advertisement
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2023-04-06
01:15 | 2023-04-06
01:00 | 2023-04-06
00:35 | 2023-04-06
00:29 | 2023-04-06
23:32 | 2023-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website