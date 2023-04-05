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لبنان

عشية عيد الفطر.. حجوزات الفنادق سترتفع إلى 80 في المئة

Lebanon 24
05-04-2023 | 08:18
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توقع رئيس اتحاد "النقابات السياحية" ونقيب "أصحاب الفنادق" في لبنان بيار الاشقر أن يشهد لبنان حركة سياحية واعدة في خلال فترة الأعياد.
 
وفي بيان له، أعلن الاشقر أن الفنادق في لبنان سجلت حجوزات خجولة عشية الأعياد لدى الطوائف المسيحية، متوقعا أن ترتفع الحجوزات عشية عيد الفطر إلى نسبة تتراوح بين 70 و80 في المئة. 
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وعزا الأشقر "إرتفاع الحجوزات في الفنادق مع إقتراب عيد الفطر، الى ان الدول الخليجية التي تحتضن أعداد كبيرة من اللبنانيين تعطي عطلة طويلة في عيد الفطر قد تمتد الى 15 يوما، الأمر الذي سسيشجّع اللبنانيين العاملين فيها لحجز طائراتهم وقضاء فترة العيد في ربوع لبنان".  
 
 
وقاله إنه "خلال عيد الفصح ستشهد المناطق اللبنانية خارج بيروت نشاطا جيدا، على أن تنعم كافة المناطق اللبنانية والعاصمة بيروت بحركة سياحية خلال عيد الفطر".
 
 
وتوقع أن "يكون للعاصمة بيروت حصة من السياح الاردنيين والعراقيين والمصريين الذين سيأتون لقضاء عطلة العيد في لبنان". (الوكالة الوطنية)
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