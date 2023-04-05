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لبنان

قائد الجيش استقبل السفير المصري مع الملحق العسكري والسفير البلجيكي

Lebanon 24
05-04-2023 | 08:30
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي والملحق العسكري المصري العميد أحمد محمد حسني علي عبد المقصود.
 
 
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ثم استقبل السفير البلجيكي في لبنان السيد Koen VERVAEKE، فرئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش الذي عرض لاوضاع المنطقة وحاجاتها. 
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