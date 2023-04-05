قائد الجيش استقبل السفير المصري مع الملحق العسكري والسفير البلجيكي

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي والملحق العسكري المصري العميد أحمد محمد حسني علي عبد المقصود.



Advertisement ثم استقبل السفير البلجيكي في لبنان السيد Koen VERVAEKE، فرئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش الذي عرض لاوضاع المنطقة وحاجاتها. ثم استقبل السفير البلجيكي في لبنان السيد Koen VERVAEKE، فرئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش الذي عرض لاوضاع المنطقة وحاجاتها.