لبنان على موعد مع تحطيم رقم قياسي عالمي في برمجة الروبوت.. ماذا في التفاصيل؟

أعلن ممثل لبنان في منظمة النخب العالمية لتحطيم الأرقام القياسية ربيع بعلبكي، ان المنظمة اختارت لبنان محطة لها لتحطيم رقم قياسي عالمي في برمجة الروبوت ورفع العلم اللبناني، حيث تصدر لهذا التحدي مركز تربيولي روبوتكس و جينيس هاوس بادارة شادي معصراني وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث ونقابة تكنولوجيا التربية في لبنان، وستقام في مركز الصفدي في مدينة طرابلس بتاريخ ٢٩ نيسان الحالي.

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وأكد بعلبكي انه "بإمكان طلاب المدارس التواصل مع مركز Genius House في حال رغبتهم المشاركة بهذا الحدث التاريخي والهام للبنان".

وكان بعلبكي تمنى نقل هذه التجربة الى لبنان وتمت الموافقة عليها خلال اعلان رئيس منظمة النخب لتحطيم الأرقام القياسية في التعليم البروفسور براديب كومار، نتائج وتسليم الشهادات والميداليات للفائزين في تحطيم رقم قياسي في زرع 603000 شجرة خلال 4 ساعات بمشاركة 16500 متطوع في محافظة دينديغل الهندية في حضور خمسة وزراء في الحكومة الهندية ونائب في البرلمان الهندي والحكم الدولي نورا المرعبي. (الوكالة الوطنية)