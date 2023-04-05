سرقة قارورتي غاز ومعدات زراعية من منزل

سطا مجهولون على منزل المواطن م.د، في محلة أبو قمحة خراج بلدة حاصبيا بواسطة الخلع والكسر، حيث تمت سرقة قارورتي غاز ومعدات زراعية وأدوات منزلية. (الوكالة الوطنية)

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