مباراة ودية في كرة السلة بين منتخب العربية المفتوحة والجيش

لمناسبة اليوم العالمي للرياضة من أجل التنمية والسلام، وفي حضور ممثل عن قائد الجيش العماد جوزاف عون، ستقام مباراة ودية في كرة السلة بين منتخب الجامعة العربية المفتوحة (منظمة اللقاء) ومنتخب الجيش اللبناني، وذلك في قاعة بلدية الغبيري ـ طريق المطار، في التاسعة من يوم مساء يوم غد الخميس. (الوكالة الوطنية)

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