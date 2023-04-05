أسعد الحريري زار وزير الاقتصاد: لوضع خطة طوارئ انقاذية

زار رئيس جمعية "تجار لبنان الشمالي" أسعد الحريري، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، في مكتبه في الوزارة.



وبعد اللقاء، أوضح الحريري في بيان انه "تم البحث في خلال اللقاء في مجمل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان".

Advertisement



ودعا الحريري الى وضع "خطة طوارئ اقتصادية انقاذية تؤدي الى فك إضراب موظفي القطاع العام عبر انصافهم وتلبية مطالبهم المحقة، واعتبار أن اضراب الموظفين المتكرر سيكلف أعباء اضافية للمواطنين من جهة وللخزينة العامة من جهة اخرى وسيشل بطبيعة الحال الحركة الاقتصادية الخجولة".



ورأى الحريري وجوب "وضع استراتيجية اقتصادية متكاملة للنهوض من جديد بالاقتصاد الوطني بعد تعرضه لنكبات متتالية في السنوات الماضية". (الوكالة الوطنية)