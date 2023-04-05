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لبنان

ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟

Lebanon 24
05-04-2023 | 09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 98000 و98300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
 
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 98000 و98500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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