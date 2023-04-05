ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 98000 و98300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 98000 و98500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.