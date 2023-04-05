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لبنان

مداهمات للجيش في مخيمات للنازحين.. وهذا ما عثر عليه

Lebanon 24
05-04-2023 | 10:18
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن قيام قوة من الجيش بمداهمة عددًا من مخيمات النازحين السوريين في كل من بلدات دير الأحمر وبوداي وشليفا في البقاع، حيث صادرت عدداً من الدراجات النارية غير القانونية.
 
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