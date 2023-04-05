في هذه المنطقة... تبادل إطلاق نار قرب مطعمٍ

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة ح.خ برصاصتين في قدمه، في تبادل إطلاق نار بينه وبين ح.ز بالقرب من مطعم السندباد، عند مدخل حيّ الشراونة في مدينة بعلبك.

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