إقفال معملين لتصنيع الألبان والأجبان... ما السبب؟

بعد الكشف على ثلاثة معامل لتصنيع الالبان والاجبان في مدينة بعلبك من قبل رئيس قسم الصحة في محافظة بعلبك الهرمل الدكتور علي هزيمة ومؤازرة قوة من جهاز امن الدولة، اقفل بحسب معلومات "لبنان 24" معملين للشقيقين ح.ش لعدم التزامهما بالشروط والمعايير الصحية، كما تمّ توجيه انذار الى صاحب المعمل الثالث ع.س من اجل تحسين جودة الانتاج.

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