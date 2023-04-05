مفتي عكار دان اقتحام الاقصى والاعتداء على المصلين

دان مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا اقتحام المسجد الاقصى والاعتداء على المصلين.

وقال في بيان: "من جديد يمعن العدو الصهيوني بانتهاك حرمة الزمان والمكان والإنسان، ويعتدي على المصلين والمعتكفين والنساء في المسجد الأقصى في رمضان، لتظهر الصورة الحقيقية لهذا العدو مهما فاوضوا وصالحوا وطبعوا، ولتظهر قمة الإفلاس والأزمة التي يعيشها الكيان الغاصب اليوم حتى يغطي على فشله في علاج أوضاعه وصرف الأنظار عن الاحتجاجات المتصاعدة ضده".

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وأضاف: "نعلم أن البيانات والاستنكارات لن تجدي ولن تطرد محتلا ولن تسترد أرضا، لكن السكوت لا يجوز أيضاً، وهي صيحة ورسالة إيقاظ لضمائر الأمة ولأحرار العالم لأجل العمل على صناعة التحرير وإعداد جيل النصر والعزة والكرامة والإباء (وكان حقا علينا نصر المؤمنين)".

وتابع: "هذا رمضان شهر الجهاد والانتصارات، وشهر تهذيب النفوس والتقرب إلى الله، فشمروا في الطاعات والعبادات، واجتمعوا وتعاونوا، واصنعوا الجيل الصالح، والنصر آت وقريب بإذن الله تعالى". (الوكالة الوطنية)