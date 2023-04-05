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لبنان

أكثر من 10 الاف دولار ومبلغ كبير بالليرة اللبنانية... مواطن يتعرض للسرقة

Lebanon 24
05-04-2023 | 11:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض منزل المواطن "ربيع متلج" في منطقة الدورة في عكار للسرقة.
 
وفي التفاصيل، تم سرقة مبلغ عشرة الاف دولار واكثر من ٢٠٠ مليون ليرة لبنانية، بالاضافة الى عدد من المجوهرات الثمنية. 
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