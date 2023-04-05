خبير جيولوجيّ لبنانيّ: علينا التعايش مع فكرة الزلازل

غرد خبير الزلازل طوني نمر عبر حسابه على "تويتر" قائلاً:

"شهران على زلزالي 6 شباط في تركيا اختبرنا خلالهما الكثير من الأمور التي ينبغي مراجعتها للعبرة:

- سمعنا عن تسونامي وشيك في البحر المتوسط

- سمعنا عن الزلازل المتتالية التي ستصل الينا

- سمعنا عن الهزات الارتدادية المتمددة نحونا

- سمعنا عن نبوءات فرانك هوغربيتس المتتابعة

- سمعنا عن اصطفاف القمر والكواكب وتأثيرها على الزلازل

- سمعنا عن ضرورة أخذ المعلومات حصراً من المصادر الرسمية

- سمعنا عن الدولة اللبنانية وأجهزتها وهيئاتها واداراتها ومجالسها ومراكزها ذات الصلة بموضوع الزلازل والكوارث

- سمعنا عن الاطلالات الاعلامية المليئة بالمغالطات والتهويل

- سمعنا عن الدمار الشامل نتيجة أي زلزال على أي فالق في لبنان

- سمعنا عن المداخلات الاعلامية المرعبة وغير الموفّقة

- سمعنا عن الحركة الزلزالية غير الاعتيادية في لبنان

- سمعنا عن تحضير الشنطة والأغراض الخاصة

- سمعنا عن المذنب الأخضر الذي تسبب بالزلازل

- سمعنا عن انسحاب مياه البحر تحضيراً لتسونامي قريب

- سمعنا عن التفجيرات النووية التي ادّت الى الزلازل

- سمعنا عن البرق الأزرق الذي استبق الزلازل

- سمعنا عن نظرية ال HARP وتسببها بالزلازل

- سمعنا عن منتحلي صفة خبراء في الجيولوجيا وعلم الزلازل

- سمعنا عن تطمينات مبنية على فراغ وجهل بأبسط الأمور المتعلّقة بالجيولوجيا وعلم الزلازل

- سمعنا عن دخول المنجمين على خط ضرب التواريخ للكوارث القادمة

- سمعنا عن تحديد الوقت بالساعات استباقاً للزلازل الآتية



نعم حصل كل ذلك وأكثر، للأسف!"

وأضاف: "أما اليوم، أين نحن في شرق المتوسط من كلّ ذلك؟

سوف أكرر نفسي وأقول:

- نحن اليوم بمثابة ما كنا عليه قبل 6 شباط 2023

- نحن على خط زلازل البحر الميت مرّ علينا زلازل وتسونامي عبر التاريخ

- علينا التعايش مع فكرة الزلازل وتعميم ثقافة الوقاية منها اذا ما حصلت براً أو بحراً

- لا يمكن لأي علم على الاطلاق التنبّؤ بزمان أو مكان حدوث الزلازل أو درجة قوّتها

- الخوف والقلق الدائمان لا يوصلان الى أي مكان أو نتيجة

- لنعمل ما نحن قادرين عليه ولنستكمل حياتنا بسلام

أخيراً، أحيطكم علماً أني أستكمل مداخلاتي وتغريداتي العلمية عندما أرى حاجة لذلك، وأتمنى للجميع فصحاً سعيداً ورمضان مباركاً، والسلام".