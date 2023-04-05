Advertisement

لبنان

انتحل صفة رجل أعمال ليقوم بالنصب والإحتيال.. وقوى الأمن كانت له بالمرصاد

Lebanon 24
05-04-2023 | 11:25
A-
A+
Doc-P-1054243-638163163167738854.jpg
Doc-P-1054243-638163163167738854.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 30-03-2023 ونتيجة التحريّات المكثّفة والمتابعة، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وفي محلة جونية، من توقيف المدعو:
Advertisement

ر. م. (مواليد عام 1974، لبناني)
الذي أقدم بتواريخ سابقة على القيام بعدة عمليات نصب واحتيال من خلال  كسب ثقة ضحاياه وإيهامهم بأنه رجل أعمال، وتبيّن أنه من أصحاب السوابق بالجرم ذاته.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء، تعمم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الاتصال على الرقم الساخن للشعبة: 1788 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2023-04-06
01:15 | 2023-04-06
01:00 | 2023-04-06
00:35 | 2023-04-06
00:29 | 2023-04-06
23:32 | 2023-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website