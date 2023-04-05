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لبنان

الدولار الى مزيد من الانخفاض... خطوات تساعد واخرى تعرقل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-04-2023 | 11:36
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تشغل ارقام الدولار بال المواطن اللبناني وتؤثر مباشرة على مختلف تفاصيل حياته دون اي استثناء، وفي الأيام الاخيرة شهدت حركة السوق الموازية تراجعا ملحوظا لسعر صرف الدولار، فماذا عن هذا التراجع ؟ وهل يمكن ان يدوم؟
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في هذا الاطار، أكد مصدر مصرفي لـ"لبنان 24" ان "الدولار يتجه الى مزيد من الانخفاض، وهذا  الانخفاض مرتبط  مباشرة بمنصة (صيرفة) وبالاسعار التي يحددها المصرف المركزي بالاضافة  الى (الكوتا) المفتوحة بالدولار التي يقدمها المركزي للمواطنين والمؤسسات.
وهذه العملية، قام بها المركزي، بهدف خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية من 140 الف ليرة الى ما يقارب الـ 90 الف ليرة، وحتى الساعة يمكن القول ان الخطة التي طرحت على هذا الصعيد تسير بشكل صحيح.
واللافت في الموضوع هو انه في الايام الـ 3 الاخيرة، بلغ حجم التداول اليوم على منصة (صيرفة)  ما بين 80 و90 مليون دولار يوميا، وهذا ما يمكن اعتباره رقماً كبيراً، لذلك يمكن طرح السؤال حول امكانية استمرار مصرف لبنان في شراء الدولارات وبيعها على منصة (صيرفة).
وقد تكون الاجابة على هذا السؤال المطروح أعلاه، مرتبطة بشكل مباشر بامكانية تحديد ما يملكه مصرف لبنان من احتياطات وامكانيات.
واللافت ايضا على صعيد منصة (صيرفة) هو تحويل معاشات القطاع العام وفقا لدولار 60 الف ليرة لبنانية، وهذا ما يساعد بدوره على تحويل الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية الى الدولار.
لكن، وفي المقابل، يمكن الاشارة الى ان الانخفاض الحاصل بسعر الدولار بفعل الاجراءات التي اقدم عليها مصرف لبنان، ليس نهائيا، اذ انه وبحال استطاع لبنان ان يعبر الى تسوية سياسية يمكن المحافظة على نوع من التوازن، اما بحال بقيت الامور على ما هي عليه دون اي آفاق تذكر فاننا سنعاود مشاهدة ارقام الدولار ترتفع من جديد".

لبنان

خاص

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