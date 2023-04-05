تدابير سير في الأشرفية... تجنبوا هذا الشارع مساء اليوم

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان: "بناءً لقرار محافظ مدينة بيروت، وبمناسبة تصوير "فيلم موسيقي" في محلة الأشرفية – شارع خليل البدوي، سيتم إقفال الشارع المذكور وتحويل السير على الطرقات الفرعية المؤدية إلى الأوتوستراد، وذلك اعتبارا من الساعة 19.00 من تاريخ اليوم 05-04-2023 ولغاية الساعة 05،00 فجر اليوم التالي تاريخ 06-04-2023".وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وارشادات عناصر قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور.