Advertisement

لبنان

مسح أمني للنازحين في الشوف.. توقيفات عدة وهذا ما تمّ ضبطه

Lebanon 24
05-04-2023 | 12:10
A-
A+
Doc-P-1054256-638163188248142994.jpg
Doc-P-1054256-638163188248142994.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان أنه "بتاريخ اليوم نفذت مديرية المخابرات بمؤازرة الوحدات العسكرية المنتشرة في بلدتَي الباروك والفريديس في قضاء الشوف مسحاً أمنياً للنازحين السوريين.


وأوقفت 46 سورياً: 19 لدخولهم خلسةً إلى الأراضي اللبنانية و27 لانتهاء مدة إقامتهم في لبنان.
Advertisement


كما ضبطت عدداً من الدراجات النارية المخالفة وسيارة جيب Envoy من دون أوراق قانونية.


سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2023-04-06
01:15 | 2023-04-06
01:00 | 2023-04-06
00:35 | 2023-04-06
00:29 | 2023-04-06
23:32 | 2023-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website