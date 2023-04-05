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لبنان

عثمان عرض الوضع الامني مع السفيرة السويدية مع وفد

Lebanon 24
05-04-2023 | 12:29
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إستقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، السفيرة السويدية في لبنان  آن ديسمور، يرافقها كل من ضابط الارتباط لدى السفارة كريستيان نيلسون وإميلي أسمر، في زيارة جرى خلالها عرض الوضع الأمني ووضع المؤسسة.
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وشكرت السفيرة السويدية "قوى الأمن الداخلي على قيام وحدة الشرطة القضائية بتوقيف شخصين يحملان الجنسية السويدية، قاما بجرائم جنائية في السويد ثم فرا إلى لبنان، وبحقهما نشرات ملاحقة بقضايا خطرة صادرة عن منظمة الإنتربول".
 
وحضر اللقاء العقيد زياد قائدبيه قائد وحدة الشرطة القضائية وكالة، والعقيد فارس قرداحي رئيس شعبة الإتصال الدولي.
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