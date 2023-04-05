مولوي التقى فرونتسكا ونائبين... هذا ما جرى بحثه

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إستقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه، الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن Unaisi Vuniwaqa، وتم البحث في ملفات تنسيقية بين وزارة الداخلية والأمم المتحدة.والتقى مولوي المنسقة الخاصة للأمين العام للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا، وتم استكمال النقاش حول التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.كما استقبل النائبين محمد سليمان ومحمد يحيى، وبحث معها في شؤون إنمائية وخدماتية تتعلق بمنطقة عكار.