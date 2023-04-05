كلاس: الاعتداء على حرم المسجد والمصلين إعتداء على كرامة الأديان

أصدر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس بياناً، شجب فيه "الاعتداء على المسجد الأقصى".



واعتبر أن "هذا الاعتداء على حرم المسجد والمصلين هو إعتداء على كرامة الأديان والقيم السماوية. كما أنه جرم مدان ومستنكر".