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لبنان

كلاس: الاعتداء على حرم المسجد والمصلين إعتداء على كرامة الأديان

Lebanon 24
05-04-2023 | 12:46
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أصدر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس بياناً، شجب فيه "الاعتداء على المسجد الأقصى".

واعتبر أن "هذا الاعتداء على حرم المسجد والمصلين هو إعتداء على كرامة الأديان والقيم السماوية. كما أنه جرم مدان ومستنكر".
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جورج كلاس

المسجد الاقسى

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