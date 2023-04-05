دولار السوق الموازية يتراجع.. فكم بلغ مساءً؟

وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 98000 و98300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ. Advertisement

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 97000 و97300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.