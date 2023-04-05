توقيف 10 سوريين مطلوبين في محافظة جبل لبنان

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎ :‎

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أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محافظة جبل لبنان 10 سوريين لوجود مذكرات توقيف في حقهم بجرائم: إطلاق النار على مواطنين، السرقة، التعدّي على الأملاك الخاصة، الإتجار بالأسلحة، الدخول خلسةً إلى الأراضي اللبنانية، التجول من دون أوراق قانونية.ضُبط في حوزتهم مسدسان حربيان ودراجة نارية غير قانونية.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.