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لبنان

توقيف 10 سوريين مطلوبين في محافظة جبل لبنان

Lebanon 24
05-04-2023 | 14:21
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎
 
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محافظة جبل لبنان 10 سوريين لوجود مذكرات توقيف في حقهم بجرائم: إطلاق النار على مواطنين، السرقة، التعدّي على الأملاك الخاصة، الإتجار بالأسلحة، الدخول خلسةً إلى الأراضي اللبنانية، التجول من دون أوراق قانونية.
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ضُبط في حوزتهم مسدسان حربيان ودراجة نارية غير قانونية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
 
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