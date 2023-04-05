بوحبيب بحث مع الحديد في العلاقات

إستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بو حبيب سفير المملكة الهاشمية الأردنية وليد الحديد.



وخلال الاجتماع، تم البحث في العلاقات الثنائية والمبادرة الأردنية لإيجاد حل عربي للأزمة السورية.