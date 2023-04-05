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لبنان

بوحبيب بحث مع الحديد في العلاقات

Lebanon 24
05-04-2023 | 14:29
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إستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بو حبيب سفير المملكة الهاشمية الأردنية وليد الحديد.

وخلال الاجتماع، تم البحث في العلاقات الثنائية والمبادرة الأردنية لإيجاد حل عربي للأزمة السورية.
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