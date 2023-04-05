عن خلوة اليوم.. فرنجية: حملنا لبنان وكل اللبنانيين في فكرنا

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غرد النائب طوني فرنجية عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "في بيت عنيا شاركنا في الخلوة الروحية التي دعا اليها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وحملنا لبنان وكل اللبنانيين في فكرنا وبالنا وصلاتنا علّنا نصل في القريب العاجل الى انتخاب رئيس للجمهورية مؤمن بالحوار والانفتاح وقادر على وضع البلاد على سكة الاصلاح بالتعاون مع جميع الأفرقاء".