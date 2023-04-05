في بعلبك... حريق في أحد المطاعم

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حريق داخل مطعم الفجر بالقرب من مخيم الجليل (ويفل) عند مدخل مدينة بعلبك.

وفور وقوع الحريق، وصلت فرق الدفاع المدني الى المكان، وعملت على إخماد النيران واقتصرت الأضرار على الماديات.