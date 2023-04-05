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لبنان

في بعلبك... حريق في أحد المطاعم

Lebanon 24
05-04-2023 | 15:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حريق داخل مطعم الفجر بالقرب من مخيم الجليل (ويفل) عند مدخل مدينة بعلبك.
 
وفور وقوع الحريق، وصلت فرق الدفاع المدني الى المكان، وعملت على إخماد النيران واقتصرت الأضرار على الماديات.
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