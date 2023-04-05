لا تُخفي القنوات الدبلوماسية اقتناعها بأن الطبقة السياسية برموز كبيرة فيها باتت قاب قوسين أو أدنى من فرض عقوبات أميركية وربما أوروبية أيضاً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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