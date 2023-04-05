الخلافات تجدّدت

تجدَّدت الخلافات داخل الأطر التمثيلية لمكونات القطاع العام (من المتقاعدين الى العاملين في الخدمة)، مما يجعل عمليات الضغط ضعيفة لجهة التجاوب الرسمي مع مطالب الحد الادنى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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